Представлены беспроводные наушники с искусственным интеллектом

Компания также подготовила младшую модель, которая называется T5 True Wireless ANC. Отмечается, что она тоже оснащена искусственным интеллектом, управлением жестами и активным шумоподавлением. Информация о том, чем именно отличается T5 True Wireless от T10 True Wireless - неизвестна, однако стоимость младшей модели чуть ниже, а именно 300 долларов или 18,5 тыс рублей.

Обе новинки появятся в продаже осенью текущего года. Однако и это еще не все, летом этого года компания запустит в продажу спортивную модификацию T5, которая будет стоить порядка 230 долларов или 14,1 тыс рублей.