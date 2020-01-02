Представлены беспроводные наушники с искусственным интеллектом
На данный момент о новинке известно не многое, однако сообщается, что наушники получат поддержку функции активного шумоподавления, управление жестами, а также операционную систему с элементами искусственного интеллекта.Что касается цены новинки, то T10 True Wireless будут доступны за 650 долларов или 40,1 тыс рублей.
Компания также подготовила младшую модель, которая называется T5 True Wireless ANC. Отмечается, что она тоже оснащена искусственным интеллектом, управлением жестами и активным шумоподавлением. Информация о том, чем именно отличается T5 True Wireless от T10 True Wireless - неизвестна, однако стоимость младшей модели чуть ниже, а именно 300 долларов или 18,5 тыс рублей.
Обе новинки появятся в продаже осенью текущего года. Однако и это еще не все, летом этого года компания запустит в продажу спортивную модификацию T5, которая будет стоить порядка 230 долларов или 14,1 тыс рублей.