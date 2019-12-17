Представлены первые беспроводные наушники с неограниченной автономностью

Предполагается, что наушникам хватит порядка полутора часов нахождения вне помещения в светлое время суток для обеспечения 68 часов прослушивания музыки, тогда как 2,5 часов в день на улице обеспечит пользователя неограниченным количеством прослушивания, без необходимости заряжаться. Примечательно, что Powerfoyle смогут работать без подзарядки даже в зимнее время.

Отметим, что наушники еще не запущены в производство, а находятся на стадии разработки. Так, Reflect Eternal можно финансово поддержать через платформу Indiegogo. Первым спонсорам предусмотрена специальная цена на наушники, которая составляет 99 долларов, тогда как розничная стоимость составит порядка 165 долларов. Первые поставки начнутся уже в октябре 2020 года.