Преступника-рецидивиста искали 20 лет и вычислили при помощи фото на картах Google

Речь идёт о Google Street View — сервисе панорамных фото, встроенных в карты Google. Мужчину заметили случайно на одной из панорам ещё в 2018 году, он стоял с другим человеком возле овощного магазина «Сад Ману». На картах это был пригород Мадрида Галапагар.

Следователи заинтересовались человеком на фото и выяснили, что рядом с магазином есть ресторан «Кухня Ману», который принадлежит подозреваемому, это подтвердила и страница в Facebook, на которой мафиози был изображён в форме шеф-повара. Таким образом, несмотря на смену имени и фамилии, созданную семью, Гаммино был арестован и ждёт депортации на Сицилию для отбывания пожизненного срока за убийство, торговлю наркотиками и ряд других преступлений. Из тюрьмы ему удалось сбежать ещё в 2002 году.