Прибыль Canon рухнула из-за непопулярности зеркалок

Компания Canon отчиталась по финансовым результатам за первый квартал 2019 года. Все основные показатели оказались меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Компания получила доход в размере 7,788 млрд долларов, что представляет собой снижение на 10% по сравнению с прошлом годом. Операционная прибыль упала на 47,6% до 364 млн долларов, а чистая прибыль — на 45,2% до 282 млн долларов.

На показатели компании повлияло снижение спроса и стагнация экономики в Китае, а также не самые лучшие времена в Европе. При этом в США дела Canon идут хорошо, а в Японии постепенно восстанавливаются.

Доход подразделения, занимающимся фотоаппаратами, объективами и другой фототехникой, снизилось на 17,0%. При этом компания отмечает успех беззеркальных камер EOS R со сменными объективами.