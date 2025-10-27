Продажи плёночных фотоаппаратов в России выросли на 65%

Спросом пользуются простые в управлении устройства с базовым функционалом. Ключевыми критериями выбора стали легкий вес от 100 до 300 граммов, фиксированный фокус и наличие автоматической вспышки.

Kodak M35/M38 — это компактная плёночная камера. Ее корпус из ABS-пластика обладает ударопрочностью и водонепроницаемостью. Модель оснащена несменным объективом 31 mm F/10 и использует систему фиксированной фокусировкиот 1 метра до бесконечности.