Проектор Premiere 8K от Samsung впервые в мире получил сертификат Ассоциации 8K

Association 8K — консорциум технологических компаний, занимающихся совершенствованием стандарта 8K. Проектору Samsung сертификат был присвоен, так как гаджет соответствует необходимым характеристикам, включающим разрешение 8K (7 680 x 4 320 пикселей), яркость до 4500 ANSI-люмен, цветовую гамму, контрастность, HDR, звук и апскейлинг 8K.

Из описания девайса следует, что беспроводной проектор Premiere 8K использует короткофокусный объектив с применением усовершенствованных асферических зеркал, что позволяет отказаться от стандартного монтажа — потолочных креплений и других сложных настроек. Проектор можно устанавливать на столе или любых других удобных для пользователя поверхностях. Расстояние может быть всего несколько метров от стены или проекционного экрана для отображения видео с диагональю до 150".

Кроме того, проектор может генерировать до 4500 ANSI-люмен яркости для воспроизведения качественного HDR-контента. В устройстве реализована технология Sound-On-Screen, использующая встроенный динамик и программный алгоритм для воспроизведения чёткого и реалистичного звука.

Premiere 8K работает под управлением ОС Tizen и совместим со всеми популярными приложениями для воспроизведения потокового аудио и видео. В нём есть Bluetooth, Wi-Fi, Alexa, Bixby и SmartThings.

Однако с 2023 года, когда проектор был впервые представлен, в большинстве стран устройство так и не поступило в продажу. Потому пока неясно, будет ли массовое распространение гаджета. Неизвестны и цены на этот проектор.