Qualcomm выпустит собственные наушники с переключением между Wi-Fi и Bluetooth

XPAN была анонсирована Qualcomm ещё в 2023 году, технология позволяет переключаться между указанными стандартами. При передаче данных по Wi-Fi звук передаётся без потерь в формате 24-бит 96 кГц, причём сохраняется уровень энергопотребления Bluetooth. Кроме того, благодаря XPAN решается проблема выбора между высоким качеством аудио и низкой задержкой сигнала.

Особенность XPAN ещё и в том, что технология распознаёт используемый стандарт передачи данных и может автоматически переключаться между Bluetooth и Wi-Fi.

Как отмечают инсайдеры, для сопряжения наушников требуется чип Qualcomm Snapdragon S7 Pro. Сопряжённые устройства также должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.