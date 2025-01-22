Qualcomm выпустит собственные наушники с переключением между Wi-Fi и Bluetooth

Опубликовано 22 января 2025, 08:151 мин.
Qualcomm выпустит собственные наушники с переключением между Wi-Fi и BluetoothС улучшением качества звука
Как сообщает инсайдерский портал Android Authority, в 2025 году компания Qualcomm выпустит собственные беспроводные наушники с технологией Expanded Personal Area Network (XPAN), позволяющей передавать сигнал не только по Bluetooth, но и по домашней Wi-Fi сети.
XPAN была анонсирована Qualcomm ещё в 2023 году, технология позволяет переключаться между указанными стандартами. При передаче данных по Wi-Fi звук передаётся без потерь в формате 24-бит 96 кГц, причём сохраняется уровень энергопотребления Bluetooth. Кроме того, благодаря XPAN решается проблема выбора между высоким качеством аудио и низкой задержкой сигнала.
Особенность XPAN ещё и в том, что технология распознаёт используемый стандарт передачи данных и может автоматически переключаться между Bluetooth и Wi-Fi.
Как отмечают инсайдеры, для сопряжения наушников требуется чип Qualcomm Snapdragon S7 Pro. Сопряжённые устройства также должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
Теги: