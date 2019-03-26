Раскрыт дизайн новых беспроводных наушников Apple, это не AirPods

В сети появилась информация и рендеры готовящихся к выпуску беспроводных наушников Powerbeats Pro, пока не представленных компанией Apple официально. Ими поделился ресурс 9to5mac, обнаружив изображения в новой iOS 12.2.

В iOS 12.2 оказались скрыты изображения и анимация, демонстрирующие новые Powerbeats. По дизайну наушники почти такие же, как и Powerbeats3, но они стали полностью беспроводными, как AirPods. Наушники показаны как в белом, так и в чёрном цвете. Также показан зарядный футляр. Он похож на футляр для AirPods.