Раскрыт дизайн новых беспроводных наушников Apple, это не AirPods

В сети появилась информация и рендеры готовящихся к выпуску беспроводных наушников Powerbeats Pro, пока не представленных компанией Apple официально. Ими поделился ресурс 9to5mac, обнаружив изображения в новой iOS 12.2.
В iOS 12.2 оказались скрыты изображения и анимация, демонстрирующие новые Powerbeats. По дизайну наушники почти такие же, как и Powerbeats3, но они стали полностью беспроводными, как AirPods. Наушники показаны как в белом, так и в чёрном цвете. Также показан зарядный футляр. Он похож на футляр для AirPods.
По предварительным данным, в Powerbeats Pro используется тот же процессор, что и у новых AirPods 2 — Apple H1. Он обеспечивает, в том числе поддержку голосовой активации «Hey Siri». Также ожидается футляр с поддержкой беспроводной зарядки.
Официальный дебют Powerbeats Pro ожидается в апреле 2019 года.