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Сегодня 10:04
Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods
Которые будут поддерживать технологию шумоподавления
В сети появились данные, по которым можно понять какими будут следующие беспроводные наушники от компании Apple. Так, разработчик Гильерме Рамбо нашел в бета-версии iOS 13.2 иконку наушников, которые, потенциально, являются новой версией AirPods.
На опубликованной иконке изображены вакуумные наушники, которые дизайном очень напоминают актуальные AirPods. Иконка была найдена в настройках iPhone, в разделе “специальных возможностей”, а это, по заявлению Рамбо, намекает на поддержку режима слухового аппарата в грядущих наушниках компании. Также, в системе обнаружено наличие различных режимов прослушивания, в том числе и режима шумоподавления.
Сообщается, что новое поколение вакуумных беспроводных наушников с технологией шумоподавления могут представить уже в октябре этого года. Ожидается, что Apple покажет их на презентации 16-дюймового MacBook Pro и новой версии iPad Pro.
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