Раскрыт дизайн следующего поколения наушников Apple AirPods

На опубликованной иконке изображены вакуумные наушники, которые дизайном очень напоминают актуальные AirPods. Иконка была найдена в настройках iPhone, в разделе “специальных возможностей”, а это, по заявлению Рамбо, намекает на поддержку режима слухового аппарата в грядущих наушниках компании. Также, в системе обнаружено наличие различных режимов прослушивания, в том числе и режима шумоподавления.