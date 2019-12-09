Раскрыты главные характеристики «убийц» Xiaomi AirDots

Напомним, что информация о том, что Realme готовит свои первые беспроводные наушники известна уже давно, однако утечек о технических характеристиках, а также дизайне конкурента Xiaomi AirDots - не появлялось. Сейчас же, инсайдер под ником Мукул Шарма, который является проверенным источником, опубликовал официальные рекламные тизеры грядущих наушников Realme Buds Air.