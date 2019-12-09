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Раскрыты главные характеристики «убийц» Xiaomi AirDots
А также их дизайн
Напомним, что информация о том, что Realme готовит свои первые беспроводные наушники известна уже давно, однако утечек о технических характеристиках, а также дизайне конкурента Xiaomi AirDots - не появлялось. Сейчас же, инсайдер под ником Мукул Шарма, который является проверенным источником, опубликовал официальные рекламные тизеры грядущих наушников Realme Buds Air.
Согласно рекламным изображениям, наушники будут предложены в нескольких цветовых решениях, а именно в желтом, черном, а также классическом белом вариантах.
Realme Buds Air оснастят 12-мм динамиками, а также поддержкой фирменного голосового ассистента от Google. Наушники также получат сенсорное регулирование воспроизведения музыки и звонков.
Realme Buds Air оборудованы Bluetooth 5.0 модулем, с поддержкой функции автоматического подключения к ранее сопряженному устройству. Как и в Apple Airpods, подключение происходит при открытии зарядного футляра. Известно, что наушники будут анонсированы 17 декабря. Сообщается, что наушники составят конкуренцию в ценовой категории Xiaomi AirDots.