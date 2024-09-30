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Опубликовано 30 сентября 2024, 22:30
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Raspberry Pi и Sony представили ИИ-камеру

За $70
Компания Raspberry Pi совместно с Sony представила новый модуль камеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) по цене $ 70. Камера оснащена встроенной системой обработки на основе искусственного интеллекта (ИИ), что позволит пользователям Raspberry Pi создавать решения для анализа визуальных данных на базе «edge AI».
Raspberry Pi и Sony представили ИИ-камеру
© Raspberry Pi

Новая камера является продолжением стратегии Raspberry Pi по предоставлению чипов и дополнительных модулей для разработчиков ИИ. С момента выпуска первого 5-мегапиксельного модуля в 2013 году компания предложила несколько камер без ИИ. Генеральный директор Raspberry Pi Эбен Аптон отметил, что ИИ-обработка изображений становится важным инструментом для разработчиков по всему миру.

ИИ-камера совместима со всеми одноплатными компьютерами Raspberry Pi и сочетает микроконтроллер RP2040 с сенсором изображения IMX500 от Sony, который и отвечает за обработку ИИ. Это упрощает конструкцию, устраняя необходимость в дополнительных компонентах, таких как графические процессоры.

Камера имеет разрешение 12,3 мегапикселя и может записывать видео со скоростью 10 кадров в секунду при разрешении 4056×3040 или 40 кадров в секунду при 2028×1520.

Источник:Raspberry Pi
Автор:Булат Кармак
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