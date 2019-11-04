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Сегодня 16:29
Разработан объектив, который может удалять пыль
Это позволит избавиться от темных пятен на фото
Специалисты известного производителя фото- и видеотехники Canon разработали уникальный объектив, способный всасывать воздух, что позволяет удалять пыль внутри камеры. Отмечается, что благодаря этому можно раз и навсегда забыть о темных пятнах на фотографиях.
Новая разработка подразумевает принцип, в котором с помощью линзы происходит втягивание воздуха, который плавно перемещается в зеркальную часть камеры, в тот момент, когда зеркало находится в поднятом состоянии, а датчик открыт. Далее уже пыльный воздух летит сквозь внутренние части объектива до тех пор, пока не освободится из передней части объектива.
Об инновационном объективе стало известно, благодаря патенту, который компания оформила ранее. Так, в самом патенте шла речь о создании “устройства, способного легко удалять пыль, которая прилипает к элементу формирования изображения внутри корпуса камеры”.