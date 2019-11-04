Разработан объектив, который может удалять пыль

Новая разработка подразумевает принцип, в котором с помощью линзы происходит втягивание воздуха, который плавно перемещается в зеркальную часть камеры, в тот момент, когда зеркало находится в поднятом состоянии, а датчик открыт. Далее уже пыльный воздух летит сквозь внутренние части объектива до тех пор, пока не освободится из передней части объектива.