Разработана камера, заменяющая съемочную группу

Obsbot имеет разрешение 12 МП, а также 3,5-кратный оптический зум и трехосевой стабилизатор для съемки плавного видео. Управляется камера жестами: например, чтобы попросить ее сконцентрироваться лишь на одном конкретном человеке или активировать увеличение изображения. Работает это все примерно также, как дронах от DJI. Что касаемо размеров устройств, то камера достаточно портативная — ее спокойно можно носить собой, а какого-то внешнего питания не требуется. Достаточно лишь зарядить аккумулятор и начать съемки. Батареи Obsbot хватает на два часа съемок. Еще из интересного можно отметить шесть разных режима съемки, установленных в устройстве. Так, один из них позволяет снимать лишь верхнюю часть тела человека.

Сбор средств на выпуск камеры проходил на Kickstarter. Пользователи по всему миру вложили в нее порядка 500 тыс долларов, в то время как изначальная цель кампании была 50 тыс долларов.