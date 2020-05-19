Realme привезла в Россию свои первые беспроводные наушники

Что касается интерактивности, то при снятии наушников из ушей оптический датчик автоматически останавливает воспроизведение, тогда как с помощью двойного нажатия можно ответить на звонок или поставить паузу. В то же время тройное нажатие позволит пользователю сбросить входящий звонок или вызвать голосового ассистента Google. Стоимость беспроводных наушников на российском рынке составила 4,9 тыс рублей.