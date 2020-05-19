Realme привезла в Россию свои первые беспроводные наушники
Наушники оборудованы двумя микрофонами с поддержкой технологии DBB, которая делает звук более объемным. Кроме того, также Realme Buds Air получили поддержку востребованной технологии шумоподавления. Наушники Realme способны функционировать без подзарядки до 17 часов, а их футляр можно подзаряжать беспроводной зарядкой Qi. Без футляра, в свою очередь, наушники могут выдавать 3 часа работы.
Что касается интерактивности, то при снятии наушников из ушей оптический датчик автоматически останавливает воспроизведение, тогда как с помощью двойного нажатия можно ответить на звонок или поставить паузу. В то же время тройное нажатие позволит пользователю сбросить входящий звонок или вызвать голосового ассистента Google. Стоимость беспроводных наушников на российском рынке составила 4,9 тыс рублей.