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Фото, видео и аудио
Опубликовано 07 февраля 2024, 22:11
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Ring представила улучшенный беспроводной видеозвонок

С технологией детекции движения на основе радара
Компания Ring объявила о выпуске улучшенной модели своей популярной беспроводной камеры наружного наблюдения — Battery Doorbell Pro. Этот апгрейд предлагает множество новых функций и стал «самым продвинутым беспроводным видеозвонком» компании.

Одной из ключевых новинок является технология 3D-детекции движения на основе радара, также известная как «Bird's Eye View». Она отслеживает траекторию движения объекта в поле зрения камеры, предоставляя информацию о маршруте посетителей. Этот инструмент также обеспечивает дискретные оповещения о движении, исключая ложные срабатывания, связанные с движением теней или животных.

Камера записывает видео в разрешении 1546p HD+, а алгоритмы обработки изображения обеспечивают высокую четкость и насыщенность цветов как в прямом эфире, так и при просмотре записей с ночи. Появился также инструмент Low-Light Sight, обеспечивающий четкое цветное видео даже в условиях низкой освещенности.

Doorbell Pro оборудован алгоритмом подавления шума, что обеспечивает четкое восприятие звука у двери. Заряжаемый аккумулятор делает его удобным в использовании. Как часть экосистемы Amazon, устройство поддерживает Alexa и интегрируется с Echo Show.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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#технологии
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