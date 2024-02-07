Ring представила улучшенный беспроводной видеозвонок

Одной из ключевых новинок является технология 3D-детекции движения на основе радара, также известная как «Bird's Eye View». Она отслеживает траекторию движения объекта в поле зрения камеры, предоставляя информацию о маршруте посетителей. Этот инструмент также обеспечивает дискретные оповещения о движении, исключая ложные срабатывания, связанные с движением теней или животных.

Камера записывает видео в разрешении 1546p HD+, а алгоритмы обработки изображения обеспечивают высокую четкость и насыщенность цветов как в прямом эфире, так и при просмотре записей с ночи. Появился также инструмент Low-Light Sight, обеспечивающий четкое цветное видео даже в условиях низкой освещенности.

Doorbell Pro оборудован алгоритмом подавления шума, что обеспечивает четкое восприятие звука у двери. Заряжаемый аккумулятор делает его удобным в использовании. Как часть экосистемы Amazon, устройство поддерживает Alexa и интегрируется с Echo Show.