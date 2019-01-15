Роскачество назвало лучшие беспроводные наушники

Роскачество провело исследование беспроводных наушников разных типов и ценовых категорий. Тесты проводились в сотрудничестве с ICRT, Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.

Первыми были протестированы 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников. В ближайшее время Роскачество также планирует опубликовать итоги второй части исследования, посвящённой проводным моделям. Профессиональные (студийные) наушники, которые требуют применения стационарных усилителей и чаще всего не предназначены для портативного использования, в исследование не вошли.

Все наушники для удобства поделили по типам конструкции на полноразмерные, накладные, вставные и на наушники с технологией костной проводимости. Оценивались следующие показатели: качество звука, качество его передачи, функциональность наушников, их удобство и прочность. А также - вне конкурса - качество аккумуляторной батареи.

Топ-10 лучших беспроводных наушников выглядит так:

Sony WH-1000XM2 Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC Sony MDR-100ABN Sennheiser RS175 Sennheiser RS 165 AKG N60NC Wireless Sony WI-1000X AKG K845BT Sennheiser CX 7.00BT Sennheiser PXC 550

В Топ-20 вошли модели AKG, Beats, Audio-Technica и Samsung. Чуть ниже, но всё ещё в первой половине списка, расположились наушники следующих производителей: Apple Airpods, 19-е место), Bang and Olufsen (B&O, Beoplay H4, 25-е место), (T450BT, 33-е место), Bowers & Wilkins (P5 Wireless, 35-е место), Urbanears (Plattan ADV, 36-е место) и Jabra (Elite Sport Wireless, 41-е место). Список лидеров по качеству аккумулятора составили Beats, B&O, Marshall, Sony и Urbanears.