Российские эксперты признали наушники Apple лучшими по качеству звука

Компанией был составлен ТОП-5 дорогих беспроводных наушников и бюджетных — до 10 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге дорогих моделей — от 10 тысяч рублей — заняли беспроводные наушники Apple Airpods 3. В Airpods 3-го поколения производитель добавил сменные насадки, а также защиту от влаги и пыли IPX4. Вместе с этим в младшей версии Airpods 3 появилась функция пространственного аудио, с помощью которой наушники могут имитировать объёмный звук как в кинотеатре и которая раньше была доступна только в версии Pro. Но воспользоваться этой функцией могут только владельцы айфонов и других устройств Apple.

При этом в «Роскачестве» отметили, что в Airpods 3 так и не появилась функция активного шумоподавления на фоне её доступности во множестве недорогих наушников, совместимых с устройствами на Android, но с оговоркой, что качество такого шумоподавления далеко от совершенства.

В целом в ходе исследований было выяснено, что цена не всегда означает лучшее решение на рынке: