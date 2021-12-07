Российские эксперты признали наушники Apple лучшими по качеству звука

Российские эксперты признали наушники Apple лучшими по качеству звукаИ при этом они не такие дорогие
Компанией был составлен ТОП-5 дорогих беспроводных наушников и бюджетных — до 10 тысяч рублей.
Первое место в рейтинге дорогих моделей — от 10 тысяч рублей — заняли беспроводные наушники Apple Airpods 3. В Airpods 3-го поколения производитель добавил сменные насадки, а также защиту от влаги и пыли IPX4. Вместе с этим в младшей версии Airpods 3 появилась функция пространственного аудио, с помощью которой наушники могут имитировать объёмный звук как в кинотеатре и которая раньше была доступна только в версии Pro. Но воспользоваться этой функцией могут только владельцы айфонов и других устройств Apple.
При этом в «Роскачестве» отметили, что в Airpods 3 так и не появилась функция активного шумоподавления на фоне её доступности во множестве недорогих наушников, совместимых с устройствами на Android, но с оговоркой, что качество такого шумоподавления далеко от совершенства.
В целом в ходе исследований было выяснено, что цена не всегда означает лучшее решение на рынке:
Airpods Gen 3: 4,88 балла за качество звука, общий балл — 4,50, цена — 16490 рублей;
B&O Beoplay EQ: 3,66 балла — звук, 3,65 — общий балл, цена — 36990 рублей;
Honor Earbuds 2 Lite: 3,18, 3,43, 4590 рублей;
Sony WF-C500: 2,92, 3,40, 7990 рублей;
JBL Tune 130NC TWS: 3,03, 3,22, 5990 рублей.