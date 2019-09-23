Россия сделала улучшенный военный аналог камер GoPro

Входящий в состав Ростеха холдинг Швабе разработал малогабаритную SWIR-аэрокамеру с суперзрением. Она одна из самых легких в мире и может устанавливаться на небольшие беспилотники c подвесом типа GoPro.

SWIR-камера (Short Wave InfraRed, коротковолновый инфракрасный диапазон) обеспечивает очень широкий простор для применения — от выявления очагов возгорания или обнаружения разливов нефти до применения в качестве всесуточных всепогодных обзорных систем или систем детектирования для нужд обороны.