Россия сделала улучшенный военный аналог камер GoPro

Входящий в состав Ростеха холдинг Швабе разработал малогабаритную SWIR-аэрокамеру с суперзрением. Она одна из самых легких в мире и может устанавливаться на небольшие беспилотники c подвесом типа GoPro.
SWIR-камера (Short Wave InfraRed, коротковолновый инфракрасный диапазон) обеспечивает очень широкий простор для применения — от выявления очагов возгорания или обнаружения разливов нефти до применения в качестве всесуточных всепогодных обзорных систем или систем детектирования для нужд обороны.
Как рассказал журналистам исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, камера создавалась в первую очередь для силовиков, для использования в составе беспилотных летательных комплексов, осуществления поисково-спасательных и разведывательных операций.
Однако уникальные характеристики устройства позволяют применять его в самых различных областях. Евтушенко пояснил: «Это и медицина, и система контроля городского транспорта, и сфера обеспечения безопасности, и сельское хозяйство, и экспертиза художественных произведений, и проверка денежных знаков, и определение качества продуктов питания, и еще много других областей, где нужны такие "всевидящие" глаза».