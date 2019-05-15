Россияне массово переходят с проводных наушников на беспроводные

Аналитики объединённого ритейлера «М.Видео-Эльдорадо» подвели итоги развития российского рынка наушников за первый квартал 2019 года. Как оказалось, продажи Bluetooth-наушников впервые обогнали традиционный формат с проводами.

Россияне приобрели 4,7 млн наушников на общую сумму около 7 млрд рублей, что превысило показатели прошлого года почти на 6% в штуках и 60% в деньгах. Bluetooth-наушники впервые обогнали в продажах проводные модели – на них приходится 65% российского рынка наушников в денежном выражении (ещё год назад они занимали только 40%).

Наиболее высокую динамику продемонстрировали так называемые «настоящие беспроводные» наушники, популярность которых выросла в 4,5 раза. Самыми популярными в этом сегменте остаются Apple AirPods, показавшие рост в четыре раза.

Средняя стоимость наушников за год увеличилась на 50% и составила практически 1,5 тысяч рублей, что связано с растущей популярностью моделей из верхнего ценового сегмента, в том числе, AirPods от Apple. На проводные наушники приходится 77% от всех штучных продаж, но их доля снижается в пользу моделей с беспроводной технологией, занявших в деньгах уже около 65% рынка. В топ-5 брендов наушников в денежном выражении вошли Apple, JBL, Sony, Sennheiser и Samsung.