Россияне приобрели более 24 млн наушников за 2024 год

Опубликовано 17 декабря 2024, 23:241 мин.
Россияне приобрели более 24 млн наушников за 2024 годЛидируют Apple, Samsung и HUAWEI
По данным Группы М.Видео-Эльдорадо, за 10 месяцев 2024 года в России было продано более 24 миллионов наушников. Это на 20,6% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена устройства составила 2 300 рублей.
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Среди самых популярных брендов в этом сегменте лидируют Apple, Samsung и HUAWEI. Наибольшим спросом пользуются модели AirPods и AirPods Pro второго поколения, Samsung Galaxy Buds и HUAWEI FreeBuds.
Как отмечает Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании, особенно востребованы TWS-наушники, которые предлагают сочетание комфорта, практичности и современных технологий. Они компактны, обеспечивают качественную шумоизоляцию и позволяют наслаждаться музыкой, подкастами или звонками в любом месте — от шумного города до офиса или метро.