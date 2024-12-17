Россияне приобрели более 24 млн наушников за 2024 год

Среди самых популярных брендов в этом сегменте лидируют Apple, Samsung и HUAWEI. Наибольшим спросом пользуются модели AirPods и AirPods Pro второго поколения, Samsung Galaxy Buds и HUAWEI FreeBuds.

Как отмечает Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании, особенно востребованы TWS-наушники, которые предлагают сочетание комфорта, практичности и современных технологий. Они компактны, обеспечивают качественную шумоизоляцию и позволяют наслаждаться музыкой, подкастами или звонками в любом месте — от шумного города до офиса или метро.