Samsung и Google разработали технологию 3D-звука Eclipsa Audio

Эта новая функция будет доступна во всех моделях телевизоров Samsung, начиная от Crystal UHD до Neo QLED 8K, а также в линейке саундбаров 2025. Технология Eclipsa Audio позволяет пользователям настраивать такие аспекты звука, как расположение, интенсивность и пространственные отражения, создавая «увлекательное 3D-звуковое пространство».

Технология основана на стандарте Immersive Audio Model and Formats (IAMF), разработанном Альянсом открытых медиа (AOM) в октябре 2023 года. Samsung совместно с Google и Ассоциацией телекоммуникационных технологий (TTA) «работает над сертификацией, обеспечивающей качество звука на устройствах, использующих Eclipsa Audio». Как отмечает портал Neowin со ссылкой на источники в Samsung, Eclipsa Audio будет доступна широкому кругу потребителей, поскольку «Samsung стремится сделать её максимально доступной».