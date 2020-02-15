Samsung объявила о запуске продаж новых наушников Galaxy Buds+ в России

Так, стоимость новинки на российском рынке составляет порядка 10990 рублей. Наушники предлагаются в нескольких цветах, а именно черный, голубой, а также белый.

Напомним, что наушники оснастили тремя микрофонами, а также увеличенным временем автономной работы. Так, Galaxy Buds+ способны функционировать порядка 11 часов от одной зарядки, тогда как с зарядным кейсом это время увеличивается до 22 часов.