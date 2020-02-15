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Сегодня 15:17
Samsung объявила о запуске продаж новых наушников Galaxy Buds+ в России
Их можно купить за 10990 рублей
Напомним, что буквально несколько дней назад состоялась официальная презентация Galaxy Unpacked 2020, на которой представители южнокорейского гиганта Samsung анонсировали флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20, а также новые наушники Galaxy Buds+. И вот сейчас компания объявила о запуске продаж своей беспроводной гарнитуры в России.
Так, стоимость новинки на российском рынке составляет порядка 10990 рублей. Наушники предлагаются в нескольких цветах, а именно черный, голубой, а также белый.
Напомним, что наушники оснастили тремя микрофонами, а также увеличенным временем автономной работы. Так, Galaxy Buds+ способны функционировать порядка 11 часов от одной зарядки, тогда как с зарядным кейсом это время увеличивается до 22 часов.