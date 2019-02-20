Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds

Компания Samsung Electronics представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds. Компактные наушники можно без проводов подзаряжать от смартфонов флагманской серии Galaxy S10 (обзор).
Как обещает производитель, усовершенствованный режим Ambient Sound позволяет хорошо слышать всё, что происходит вокруг, даже когда наушники находятся в ушах. Двойной микрофон состоит из одного внутреннего и одного внешнего микрофонов в каждом наушнике.
Наушники обеспечивают до 6 часов прослушивания музыки или до 5 часов телефонных разговоров в режиме Bluetooth-подключения. Футляр увеличивает время работы на 7 часов и позволяет заряжать наушники на 1,7 часа работы за 15 минут. Поддерживается интерфейс Bluetooth 5.0.
Galaxy Buds в чёрном, белом и жёлтом цветах будут доступны в продаже в апреле 2019 года по цене 9 990 рублей, а также станут подарком для пользователей, оформивших предзаказ на любой новый смартфон серии Galaxy S10.