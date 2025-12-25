Samsung представила игровой 3D-монитор с разрешением 1040 Гц

Odyssey G6 (G60H) выделяется как первый игровой монитор с частотой обновления 1040 Гц. Устройство поддерживает два режима работы: при разрешении HD достигается частота обновления 1040 Гц, а в QHD (2560х1440 пикселей) частота достигает 600 Гц. Дисплей оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с поддержкой технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, стандарта HDR10+, а также разъёмами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Модель Odyssey 3D (G90XH) — 32-дюймовый монитор с разрешением 6K (6144х3456 пикселей), обеспечивающий 3D-изображение без очков. Это достигается благодаря технологии отслеживания взгляда в реальном времени, адаптирующей глубину и перспективу изображения в зависимости от положения пользователя. Монитор оснащён IPS-матрицей с частотой обновления 165 Гц в разрешении 6K и 330 Гц при 3K, с временем отклика 1 мс (GtG). Также он имеет порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Модель Odyssey G8 (GH80HS) имеет те же характеристики за исключением поддержки стереоскопического эффекта. 27-дюймовый монитор Odyssey G8 (G80HF) поддерживает режим 5K, достигая 180 Гц, при QHD — 360 Гц. 32-дюймовый Odyssey G8 (G80SH) — 4K-монитор с QD-OLED-матрицей и частотой обновления 240 Гц.