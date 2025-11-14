Samsung представила портативный монитор 27" с собственным аккумулятором

Устройство оснащено IPS-панелью с разрешением 2560×1440, обеспечивающей яркость до 600 нит и 99% покрытие цветового пространства DCI-P3. С батареей на 54 Вт·ч монитор может работать до 3 часов без подзарядки. Вес монитора составляет 5,4 кг.

Монитор имеет тонкую рамку и магнитную подставку, позволяющую регулировать угол наклона или крепить его к другим поверхностям, а также заряжать (можно и от сети). Movingstyle поддерживает подключение через USB-C с Power Delivery, HDMI и даже беспроводную передачу изображения через Samsung DeX, для превращения смартфона в полноценный рабочий инструмент.

Стоит такое устройство $1199. Есть версия на 32 дюйма, которая не отсоединяется от подставки, цена — $699. Но будет ли такой монитор иметь популярность на фоне цены, — вопрос.