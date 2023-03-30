Samsung разработала рекордно большой экран площадью 1600 квадратных метров

00:57, 30 марта 2023
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Samsung разработала рекордно большой экран площадью 1600 квадратных метровДля нью-йоркского стадиона
Компания Samsung разработала для стадиона Citi Field в Нью-Йорке самый большой в мире светодиодный экран площадью 1600 квадратных метров. Это ещё и самый яркий в мире экран: происходящее в кадре отчётливо видно даже в дневное время — картинка выводится с разрешением вплоть до 4К.
Фото: Gizmochina.com
Экран достаточно быстро смонтировали и установили, а первый показ состоялся 23 марта в ходе мероприятия «Что нового в Citi Field».
Появление новинки прокомментировал старший вице-президент подразделения дисплеев и домашних развлечений Samsung Джеймс Фишер. По его словам, в компании надеются, что этот экран станет одной из достопримечательностей Нью-Йорка, и что он гордится работой.