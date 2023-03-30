Samsung разработала рекордно большой экран площадью 1600 квадратных метров

Экран достаточно быстро смонтировали и установили, а первый показ состоялся 23 марта в ходе мероприятия «Что нового в Citi Field».

Появление новинки прокомментировал старший вице-президент подразделения дисплеев и домашних развлечений Samsung Джеймс Фишер. По его словам, в компании надеются, что этот экран станет одной из достопримечательностей Нью-Йорка, и что он гордится работой.