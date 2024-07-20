Samsung внезапно перенесла продажи наушников Galaxy Buds 3 Pro из-за брака

Покупатели жалуются на плохую сборку и самих наушников, и кейса; амбушюры легко рвутся, кейс «расшатан» — наблюдается большой зазор между корпусом и крышкой.

По словам многих пользователей Galaxy Buds 3 Pro, у наушников слабое шумоподавление и плохая подсветка, разный уровень громкости между правым и левым наушниками.

Ещё одним неприятным сюрпризом называют волосы, которые пользователи обнаруживают при распаковке гарнитуры.

В Южной Корее Samsung свернула продажи, предложив покупателям замену наушников или возврат денег. На 24 июля были запланированы продажи Buds 3 Pro по всему миру, но, судя по изменению информации о доступности наушников, продажи переносятся как минимум на месяц.

Так, в США Samsung обновила дату доступности до 28 августа, в то время как филиалы вендора в Великобритании и Германии сообщают, что Buds 3 Pro поступит в продажу с 16 августа. Amazon в США полностью удалил список Buds 3 Pro.