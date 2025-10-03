Samsung выпустит «наушник», читающий мысли

Это изделие названо Ear-EEG, имеет дизайн, схожий с беспроводными наушниками. Разработанное в сотрудничестве с учёными из южнокорейского Университета Ханьянг, устройство предназначено для мониторинга и анализа мозговой активности вне лабораторных условий.

На данный момент оно находится на стадии прототипа и имеет потенциал для значительных изменений в различных сферах, об этом говорится на сайте Samsung.

Ear-EEG может быть полезно и для студентам, по части оценки уровня концентрации и усталости, предоставляя важную информацию для преподавателей и учащихся. В маркетинге устройство может мгновенно анализировать реакцию аудитории на рекламные материалы.

В основе Ear-EEG — искусственный интеллект, технология продемонстрировала высокую точность на уровне 92,86% во время предварительных тестов. Точная дата запуска пока не объявлена, однако сказано, что Samsung активно изучает перспективы этой технологии.