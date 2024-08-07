Сбер представил умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 с искусственным интеллектом

Обе модели получили технологию Magnetic Sound, значительно улучшающую качество звука: технология создаёт качественное объёмное звучание. Колонка SberBoom Homе обладает мощностью звука 8 Вт, SberBoom Mini 2 — 5 Вт, оба устройства обладают акустикой 360.

Технология Magnetic Sound сочетает адаптивные алгоритмы обработки звука и применение более мощного неодимового магнита, пришедшего на замену распространённого ферритового. Эти новшества позволяют получить более насыщенное и чистое звучание с глубокими басами даже при небольших размерах колонок. Умные алгоритмы подберут музыку под предпочтения конкретного пользователя, к тому же в HiFi-стриминге Звук к прослушиванию без преувеличения доступны миллионы треков. При этом в Избранное можно добавлять даже треки, которые пользователь услышал по радио.

Колонка SberBoom Home может стать полноценной заменой отдельного хаба для подключения устройств умного дома и способна запускать локальные сценарии даже без интернета. Встроенный Zigbee-модуль позволяет подключать и управлять устройствами умного дома Sber и совместимыми гаджетами от других производителей.

Колонки Sber могут заменить пульт от ТВ. Искать фильмы, переключать каналы, управлять навигацией и видеоплеером из любого приложения можно голосом через умные колонки.

С 6 августа новые умные колонки Sber можно приобрести в официальном интернет-магазине SberDevices по рекомендованным ценам:

7 990 рублей за SberBoom Home в Фисташковом и Морском цветах, с умным датчиком температуры и влажности в подарок;

4 490 рублей для SberBoom Mini 2 в цветах Неоновый серый, Квантовый черный, Электрический желтый и Титановый синий.

С 7 августа продажи начнутся на популярных маркетплейсах и в розничных сетях электроники.