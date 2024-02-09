Sennheiser представила профессиональные наушники для звукозаписи

Наушники оснащены 38-миллиметровым динамическим драйвером с частотным диапазоном от 5 до 36 000 Гц и максимальным уровнем звукового давления 128 дБ. В комплект входят два набора амбушюров, предназначенных для задач мониторинга и звукозаписи. Также предусмотрена поддержка соединения XLR.

Эти наушники также поддерживают пространственную аудиотехнологию «Dear Reality dearVR MIX-SE», а амбушюры поддерживают возможность многократной стирки.

Официально отмечается, что наушники HD 490 PRO собираются вручную опытными специалистами в Румынии, подчеркивая техническую составляющую этой аудиотехники.