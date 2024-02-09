Sennheiser представила профессиональные наушники для звукозаписи

Опубликовано 09 февраля 2024, 21:38
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Sennheiser представила профессиональные наушники для звукозаписиЗа 399 долларов
Sennheiser представила свою новую модель профессиональных наушников HD 490 PRO, предназначенных специально для мониторинга, обработки звука и создания музыки. Цена данной модели на зарубежных рынках составляет 399 долларов США.
Наушники оснащены 38-миллиметровым динамическим драйвером с частотным диапазоном от 5 до 36 000 Гц и максимальным уровнем звукового давления 128 дБ. В комплект входят два набора амбушюров, предназначенных для задач мониторинга и звукозаписи. Также предусмотрена поддержка соединения XLR.
Эти наушники также поддерживают пространственную аудиотехнологию «Dear Reality dearVR MIX-SE», а амбушюры поддерживают возможность многократной стирки.
Официально отмечается, что наушники HD 490 PRO собираются вручную опытными специалистами в Румынии, подчеркивая техническую составляющую этой аудиотехники.