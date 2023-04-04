Сколько российские кинотеатры заработали на показах собственных кино и сериалов

Речь идёт о сервисах Start, more.tv «Иви» и «Смотрим». Как отмечается, онлайн-площадки Kion, Okko и Premier отказались предоставить данные, поэтому результаты носят скорее «иллюстративный» характер.

Лидером по производству собственных фильмов и сериалов является Start: за 2022 год кинотеатр заработал 2,25 млрд рублей — 44% от общей выручки. Об этом рассказал гендиректор сервиса Дмитрий Гудумак.

При этом количество собственных сериалов и кино российских онлайн-кинотеатров растёт: в 2022 году их было 89, в 2021 — 87.