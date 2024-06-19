Слух: Apple отказалась от преемника Vision Pro в пользу более дешёвой модели

Опубликовано 19 июня 2024, 13:30
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Слух: Apple отказалась от преемника Vision Pro в пользу более дешёвой моделиНо подробностей пока нет
Всего через неделю после презентации Apple операционной системы visionOS 2 для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro на мероприятии WWDC 2024 появилась информация, что корпорация отказалась от разработки «преемника» — второй версии устройства.
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С чем это связано, не уточняется, однако речь может идти о некоем более доступном в финансовом отношении урезанном устройстве. Apple может ввести градацию функционала гарнитуры по аналогии с базовыми и Pro-моделями iPhone.
Такая информация следует от нескольких источников, связанных с цепочками поставок продукции Apple. К тому же урезанная версия, возможно, будет более лёгкой по весу, чем основная модель. Текущая версия Vision Pro весит достаточно много, на что обращали внимание многие обзорщики и тестировщики.
По цене пока только предположения. На старте продаж гарнитура стоила $3500, а младшая версия может стоить около $1500, но никакой официальной информации на этот счёт нет.