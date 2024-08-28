Слух: Nothing работает над новыми беспроводными наушниками Ear Open

Опубликовано 28 августа 2024, 15:451 мин.
Слух: Nothing работает над новыми беспроводными наушниками Ear OpenНо информации очень мало
На днях появилась информация о работе компании Nothing над новой парой наушников, обнаруженной инсайдерами в базе данных Управления по развитию инфокоммуникационных средств массовой информации (IMDA) — регулятора при Министерстве цифрового развития и информации Сингапура.
© Nothing / 91Mobiles
Модель получила кодовое название Ear Open и, по-видимому, будет поставляться компанией iFactory Asia. Пока больше ничего неизвестно об этих наушниках, за исключением того, что устройства используют Bluetooth. По некоторым данным, Ear Open — наушники с открытым ухом.
Напомним, компания Nothing создана Карлом Пеем. Вендор начал свою деятельность с выпуска наушников Ear 1. С тех пор компания выпустила несколько новых моделей, включая Ear и Ear A.