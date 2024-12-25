Слух: в AirPods появится ИИ-камера для работы Apple Intelligence

Как отмечает портал Appleinsider, информации о новой функции мало, это больше предположения, но всё же некие намёки на планы вендора есть. Неясно, каким образом камеры могут помочь в работе ИИ, но, согласно последней информации, эта функция теперь является приоритетной для Apple Intelligence

Если слухи правдивы, то ИИ-камеры будут внедрены в наушники для улучшения пространственного звучания за счёт более точной оценки окружающей обстановки. Но что это значит, до конца непонятно.

Как сообщает источник, эта идея появилась ещё в 2019 году, но была отложена на неопределённый срок, возможно, до сегодняшнего времени.