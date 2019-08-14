Snapchat выпускает солнцезащитные очки с камерами для 3D-фото

Команда популярного мессенджера Snapchat с самоуничтожающимися сообщениями представила третье поколение своих солнечных очков Spectacles.

Новая версия Spectacles оснащается двумя HD-камерами и получили стальную оправу. Они позволяют делать 3D-фото, а также дают доступ к функциям дополненной реальности и новым 3D-эффектам.

Очки Spectacles 3 доступны для предварительного заказа по цене 380 долларов на официальном сайте, а продажи начнутся осенью 2019 года. Предлагаются два варианта расцветки — чёрная и под розовое золото.

Первое поколение Spectacles было выпущено в 2016 году, тогда очки поддерживали только съёмку видео. Второе поколение дебютировало в прошлом году. Spectacles 2 научилось дополнительно снимать фото, а также получили двойной микрофон для улучшенной записи звука.

По задумке разработчиков, камера позволит легко создавать контент для раздела Memories (Воспоминания) в Snapchat. Беспроводная камера снимает 10-секундные ролики и сливает их на смартфон по Bluetooth и Wi-Fi.