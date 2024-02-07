Sonos анонсировал выпуск нового продукта в третьем квартале этого года

В ходе обсуждения результатов, генеральный директор Патрик Спенс не раскрыл детали относительно нового продукта, но есть предположения, что это будут наушники. Третий квартал Sonos охватывает период с июля по сентябрь.

После успешного первого квартала в компании сосредотачивают внимание на запуске долгожданного продукта. Спенс заявил, что компания расширит свое распространение через несколько ключевых партнеров для увеличения охвата.

Независимо от того, что станет новым продуктом, он окажется на полках магазинов к концу 2024 года, в преддверии праздничного сезона. Компания ожидает, что новые продукты, которые будут представлены в 2024 году, принесут доход в размере 100 миллионов долларов.