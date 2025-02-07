Sonos после череды неудач вернётся на рынок с сервисом потокового вещания

Согласно The Verge, устройство должно появиться на рынке в 2025 году и будет стоить от $200 до $400. Приставка будет представлять собой чёрную коробку, «толщиной немного больше колоды карт», и поставляться с пультом дистанционного управления.

Гаджет будет работать на адаптированной версии Android и иметь «красивый пользовательский интерфейс». Как отмечает источник, главная цель Sonos — решить проблему фрагментации в мире потокового вещания, обеспечивая бесперебойное потоковое вещание с различных сервисов, таких как Netflix, Max и Disney Plus, через одно программное обеспечение с универсальным поиском. В этом отношении Sonos бросит вызов той же Netflix и даже Apple с её потоковым TV-сервисом.

Устройство также будет иметь функцию голосового управления Sonos Voice Control, предлагающую рекомендации по контенту от различных сервисов.