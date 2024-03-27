Sony анонсировала камеру на 247 Мп. Стоит ли ждать в смартфонах

Правда, пока эта новинка рассчитана в первую очередь на промышленный сегмент, а не на массовый рынок.

Созданный по передовому техпроцессу обратной засветки CMOS-сенсор имеет внушительные размеры 53.96 x 35.97 мм с диагональю 64.84 мм, попадая в категорию среднеформатных решений.

Максимальное разрешение снимков достигает невероятных 19200 x 12800 пикселей при соотношении сторон 3:2.

Столь высокое разрешение позволяет IMX811 записывать видео с разрешением 8К со скоростью до 30 кадров в секунду. Кроме того, камера способна фиксировать 16-битные цветовые изображения с кадровой частотой до 5.3 кадра в секунду.

Когда и если столь продвинутый сенсор появится в потребительских камерах и смартфонах, это позволит получать поистине великолепные фотографии с мельчайшими деталями.

Правда, ценник на такие решения, вероятно, будет заоблачным. Но мы все равно с нетерпением ждем появления 200+ мегапиксельных камер в недорогих гаджетах!