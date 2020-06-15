Sony привезла в Россию недорогие наушники с шумоподавлением и хорошей автономностью
Система шумоподавления наушников WH-CH710N основана на элементах искусственного интеллекта, который непрерывно анализируют окружающий шум, автоматически определяя, какой именно необходим режим шумоподавления для комфорта пользователя. Наушники получили литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает прослушивание музыки до 35 часов, а благодаря поддержке функции быстрой зарядки всего 10 минут зарядки обеспечивают 60 минут воспроизведения. Что касается стоимости новинки, то она составляет 9 990 рублей.
Также компания привезла в Россию спортивную модель WI-SP510, которая позволяет пользователям слушать музыку до 15 часов. Кроме того, наушники получили защиту уровня IPX5, благодаря чему пользоваться ими можно не только во время дождя, но и в душе. Данную модель компания оценила в 4 290 рублей.