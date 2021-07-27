Sony выпустила продвинутую камеру для блогеров и энтузиастов видеосъёмки

Обновлённое устройство имеет ряд характеристик для профессиональной съёмки: запись QFHD: 3840x2160 (4K) и замедленную съёмку с разрешением FHD 120p.

Также камера имеет улучшенную фиксацию и стабилизацию кадра, что позволяет вести предметную съёмку даже при интенсивном движении. В ней множество понятных, информативных настроек, корпус с улучшенной эргономикой, например, кнопка выбора режимов на верхней панели.

При такой оснащённости камера весит 343 грамма, включая аккумулятор и карту памяти.