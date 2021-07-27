Sony выпустила продвинутую камеру для блогеров и энтузиастов видеосъёмки

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Сегодня в 22:03
Sony выпустила продвинутую камеру для блогеров и энтузиастов видеосъёмкиСнимать на неё можно с эффектом боке
Производитель сообщает, что эта видеокамера стала логичным продолжением в линейке ZV-1. Устройство получило уже известные функции BackgroundDefocus — плавный переход между размытым и чётким фоном и Product ShowcaseSetting — автоматическое переключение между лицом человека и другими объектами съёмки.
Обновлённое устройство имеет ряд характеристик для профессиональной съёмки: запись QFHD: 3840x2160 (4K) и замедленную съёмку с разрешением FHD 120p.
Также камера имеет улучшенную фиксацию и стабилизацию кадра, что позволяет вести предметную съёмку даже при интенсивном движении. В ней множество понятных, информативных настроек, корпус с улучшенной эргономикой, например, кнопка выбора режимов на верхней панели.
При такой оснащённости камера весит 343 грамма, включая аккумулятор и карту памяти.