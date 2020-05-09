Sony выпустила сверхвыносливые наушники с шумоподавлением

Отмечается также повышенная автономность наушников. Так, без кейса они способны функционировать порядка 13 часов, тогда как с его помощью время работы увеличивается еще на 13. Также стоит сообщить о наличии функции активного шумоподавления, которая, в свою очередь, сказывается и на времени автономности, уменьшая его до 9 часов. Однако компания оснастила наушники возможностью быстрой зарядки, благодаря чему все за 10 минут их можно зарядить для часа эксплуатации.

Стоимость новых беспроводных наушников Sony составляет 200 долларов или приблизительно 14,7 тыс рублей.