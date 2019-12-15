Составлен список величайших гаджетов десятилетия

В рамках данного списков издание отметило лишь одну консоль, а именно Nintendo Switch, которая по мнению авторов, является одним из самых больших вкладов компании в игровую индустрию. ”Её портативность, вдохновлённая смартфонами, вкупе с растущей библиотекой блокбастеров от Nintendo, тайтлов от независимых разработчиков и классики, заставляют смотреть на Switch как на кульминацию идеи Nintendo о том, каким должен быть гейминг”, - указано в Time.

Кроме того, в списке также оказался Xbox Adaptive Controller, который представляет из себя контроллер, разработанный специально для людей с ограниченными возможностями. Авторы отмечают особую важность данного устройство, поскольку оно дало возможность окунуться в мир игр людям, “которых индустрия долго игнорировала”.

В список также вошли такие устройства, как планшет Apple iPad, вышедший в 2012 году, Tesla Model S того же года производства, миниатюрный одноплатный компьютер Raspberry Pi 2012 года, цифровой медиаплеер Google Chromecast 2013 года. Издание также обратило внимание на квадрокоптер DJI Phantom (2013), Amazon Echo (2014), “умные” часы Apple Watch (2015), а также беспроводные наушники Apple AirPods (2016).