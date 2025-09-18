soundcore P41i: наушники с кейсом‑пауэрбанком и зарядкой для смартфона

Автономность модели стала рекордной для сегмента. Сами наушники обеспечивают до 12 часов непрерывного воспроизведения музыки, а вместе с кейсом общее время работы достигает 192 часов. Быстрая зарядка за 10 минут даёт до пяти часов прослушивания. Дополнительно в кейсе предусмотрена выдвижная подставка для смартфона, которая автоматически убирается при закрытии.

За качество звучания отвечают 11-миллиметровые драйверы и технология BassUp™, усиливающая низкие частоты. Система активного шумоподавления адаптируется к окружению и позволяет выбрать один из пяти уровней и трёх режимов. Для звонков используются шесть микрофонов, работающих вместе с алгоритмами искусственного интеллекта для улучшения передачи голоса.