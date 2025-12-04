Soundcore представил четыре модели наушников для сна, спорта и музыки

Soundcore представил четыре модели наушников для сна, спорта и музыкиАдаптивное шумоподавление и маскировка храпа
© Soundcore
Первая модель, Sleep A30, позиционируется как первые в мире наушники для сна. Их толщина составляет менее 10 мм, а вес каждого наушника — 4,5 грамма. Устройство сочетает активное и пассивное шумоподавление. Автономность достигает 9 часов, а с кейсом — 45 часов. Наушники оснащены системой мониторинга сна. Зарядный кейс имеет микрофоны, которые распознают храп и запускают маскирующий сигнал. Стоимость составит 17 999 рублей.
Для спорта предназначена модель открытого типа AeroFit 2. Она имеет степень защиты IP55 от влаги и пыли. Время работы на одном заряде — до 11 часов. Цена модели — 8 999 рублей.
Liberty Buds — это флагманская серия с пространственным звуком (Spatial Audio) и адаптивным шумоподавлением ANC 3.0. Устройство поддерживает Bluetooth 6.1 и оснащено четырьмя микрофонами. ИИ-функция позволяет переводить речь в реальном времени на более 100 языков. Время работы — до 30 часов с кейсом.
Наушники R60i NC заявляют об уровне шумоподавления до −52 дБ. Оно поддерживает кодек LDAC и имеет сертификацию Hi-Res Audio Wireless. Автономность — до 50 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 10 минут дает 3,5 часа работы. Цена — 4 999 рублей.
Продажи стартуют 4 декабря. Наушники Sleep A30 и R60i NC появятся в магазинах Dr. Head, DNS, ReStore, «Технопарк» и на AliExpress. Позже их начнут продавать в «МВидео», Ozon и DNS. Модель AeroFit 2 уже доступна, а Liberty Buds поступят в продажу в январе 2026 года.