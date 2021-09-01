Создан стандарт передачи «аудиофильского» качества звука по Bluetooth в смартфонах

По заявлениям производителя, благодаря объединению технологий происходит быстрое и точное распознавание и апскейлинг сигнала, а когда пользователь находится в благоприятной радиочастотной обстановке, файлы воспроизводятся в CD-качестве без потерь. Также для обеспечения пропускной способности используется технология Qualcomm Bluetooth High Speed Link, которая даёт стабильную скорость более 1 Мбит/с. Благодаря единству технологий Bluetooth High Speed Link и aptX Adaptive, при ухудшении радиочастотной обстановки сигнал не обрывается, а плавно снижается до 140 Кбит/с, что пользователь воспримет как продолжение качественного звучания.

Вице-президент Qualcomm Джеймс Чэпмен рассказал, что технологию изобрели потому, что 64% опрошенных компанией владельцев смартфонов считают звук без потерь главным фактором при выборе устройства. Именно возможность воспроизведения без потерь зачастую становится определяющей при покупке беспроводных наушников.

Также приведены основные характеристики технологии aptX Lossless:

Воспроизведение звука без потерь с CD-качеством (16 бит, 44,1 КГц).

Возможность апскейлинга до воспроизведения без потерь с CD-качеством в зависимости от состояния канала Bluetooth.

Пользователь может выбирать между CD-качеством без потерь (44,1 КГц) и сжатием с потерями (24 бит, 96 КГц).

Автоматическое распознавание источника и воспроизведение с CD-качеством без потерь, если источник закодирован беспотерьным кодеком.

Математическая побитовая точность.