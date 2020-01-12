Создана камера видеонаблюдения, замаскированная под лампу

Так, владельцы данного устройства смогут осуществлять запись происходящего в квартире без подозрения посторонних лиц. Что касается технических характеристик, то камера имеет разрешение Full HD 1080p, а также систему цветного ночного видения. Скрытая видеокамера-лампа оснащена дополнительной батарей, благодаря чему способна автономно работать порядка одного часа. Новинка может соединяться с “умными” голосовыми ассистентами, в частности с Google Assistant и Amazon Alexa, что позволяет отображать изображения и регулировать освещенность помещения.

Стоимость данной видеокамеры составляет порядка 249 долларов или 15,2 тыс рублей.