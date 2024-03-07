Spotify повысил стоимость подписок во Франции

Предложенный налог предусматривает взимание налога в размере от 1,5% до 1,75% с Spotify и конкурирующих сервисов, таких как Deezer, Apple Music и YouTube Music от Google, с перераспределением средств в Centre National de la Musique (CNM), созданный четыре года назад для поддержки французского музыкального сектора. Все перечисленные компании выступают против нового закона, но Spotify оказался наиболее настойчивым, в основном из-за того, что является крупнейшим участником на французском рынке.

Spotify не раскрыл, на сколько увеличится стоимость подписок, просто заявив, что впереди французские пользователи будут платить самые высокие абонентские взносы в Европейском союзе (ЕС). Компания намерена проинформировать подписчиков «в ближайшие недели», насколько увеличится их плата, вероятно, в попытке вызвать достаточное недовольство потребителей и изменить решение властей относительно налога.

Представитель Spotify сказал, что они просто пытаются «быть прозрачными перед нашими пользователями», предупреждая, что стоит ожидать повышения цен, и что они сделали «все возможное», чтобы избежать этого, но не видят другого выхода.