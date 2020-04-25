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Спрогнозировано число пользователей "умных" наушников к 2024 году
В будущем, согласно данным аналитиков, они станут еще популярнее
Аналитиками Juniper Research было спрогнозировано число пользователей “умных” наушников к 2024 году. Так, эксперты отмечают, что в будущем беспроводные наушники с дополнительными возможностями станут еще востребованнее.
Согласно прогнозам, к 2024 году всего в мире будет числиться более 970 млн владельцев “умных” наушников, что, к слову, на 270% больше показателя, который был спрогнозирован на текущий год. Эксперты также отмечают, что именно “умные” наушники в будущем охватят большую долю данного рынка. Более того, согласно прогнозу источника, уже к 2024 году более половины всех эксплуатируемых в мире наушников будут относиться к категории “умных”.
Также эксперты спрогнозировали продажи наушников данной категории компании Apple. Так, согласно данным Juniper Research, объемы продаж “умных” наушников Apple к 2024 году смогут составить порядка 135 млрд долларов.