Спрогнозировано число пользователей "умных" наушников к 2024 году

Согласно прогнозам, к 2024 году всего в мире будет числиться более 970 млн владельцев “умных” наушников, что, к слову, на 270% больше показателя, который был спрогнозирован на текущий год. Эксперты также отмечают, что именно “умные” наушники в будущем охватят большую долю данного рынка. Более того, согласно прогнозу источника, уже к 2024 году более половины всех эксплуатируемых в мире наушников будут относиться к категории “умных”.

Также эксперты спрогнозировали продажи наушников данной категории компании Apple. Так, согласно данным Juniper Research, объемы продаж “умных” наушников Apple к 2024 году смогут составить порядка 135 млрд долларов.