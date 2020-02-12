Стала известна российская цена новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+

Что касается внешнего вида новинки, то он не особо подвергся изменениям. Также отмечается, что наушники не получили технологию активного шумоподавления. Однако стоит отметить, что компания оснастила Galaxy Buds+ двумя динамическими излучателями в каждом наушнике. Автономность наушников, по заявлению представителей компании, достигает 11 часов, тогда как с футляром она увеличивается до 22 часов.

Также на презентации стала известна российская цена новинки. Так, Galaxy Buds+ оценены в 10990 рублей. Сообщается, что наушники станут доступны для покупки уже через два дня.