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Сегодня 10:08
Стала известна российская цена новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+
Их оценили в 10990 рублей
Напомним, что буквально вчера состоялось ожидаемое мероприятие Samsung - Galaxy Unpacked 2020, на котором компания продемонстрировала сразу несколько новинок. Так, в числе прочих были представлены и новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.
Что касается внешнего вида новинки, то он не особо подвергся изменениям. Также отмечается, что наушники не получили технологию активного шумоподавления. Однако стоит отметить, что компания оснастила Galaxy Buds+ двумя динамическими излучателями в каждом наушнике. Автономность наушников, по заявлению представителей компании, достигает 11 часов, тогда как с футляром она увеличивается до 22 часов.
Также на презентации стала известна российская цена новинки. Так, Galaxy Buds+ оценены в 10990 рублей. Сообщается, что наушники станут доступны для покупки уже через два дня.