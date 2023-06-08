Stockcam представил устройство в виде винтовки для удобной фотосъёмки

17:20, 08 июня 2023
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Stockcam представил устройство в виде винтовки для удобной фотосъёмкиФоторужьё совместимо с широким количеством моделей фотокамер
Компания Stockcam представила новый аксессуар для удобной фотосъёмки на улице — универсальное «ружьё» для управления камерой. Аксессуар совместим с камерами всех ведущих производителей.
Фоторужьё оснащено спусковым крючком, управляющим затвором камеры, переключателем режимов по аналогии с настоящим оружием, позволяющим переключать устройство на «предохранитель», чтобы фотограф не сделал случайных и бессмысленных снимков, на режим фокусировки и съёмки видео.
К устройству можно прикреплять сошки, звуковое и световое оборудование. Аксессуар совместим с Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Pentax, Sony и другими моделями и в целом с широким спектром зеркальных и беззеркальных камер.